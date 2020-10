Viele neue Fälle und immer dunklere Farben: Im Zuständigkeitsgebiet des Gesundheitsamts Südwestpfalz hat sich in Sachen Corona am Mittwoch einiges getan. Pirmasens überschritt mit einem Inzidenzwert von 37,3 die Schwelle zur Gefahrenstufe orange. 16 Fälle gelten in der Stadt derzeit als aktiv. Zweibrücken ist wieder Risikogebiet (Inzidenz 64,3) und wird damit ebenso wie der Landkreis (51,7) in der Alarmstufe rot des Warn- und Aktionsplans geführt. Die Kreisverwaltung meldete 23 neue Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2: sechs in Pirmasens, neun in Zweibrücken, jeweils zwei in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland, Thaleischweiler-Wallhalben und Waldfischbach-Burgalben sowie jeweils einer in den VG Hauenstein und Rodalben. Das Gesundheitsamt konnte die Infektionsketten in zehn Fällen nachvollziehen. So gehen die beiden Fälle in der VG Waldfischbach-Burgalben auf die Hauensteiner Hochzeit vom 10. Oktober zurück und eine Ansteckung in der Dahner Verbandsgemeinde auf das Pirmasenser Sportstudio – beides bekannte Infektionsherde in der Südwestpfalz. In Zweibrücken sind unter anderem zwei Reiserückkehrer aus Rumänien betroffen. Weitere fünf Infizierte waren Kontaktpersonen von Covid-19-Patienten. In den anderen 13 Fällen ermittelt das Gesundheitsamt noch.

