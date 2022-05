Das Gesundheitsamt hat am Montag über 94 weitere Corona-Infektionen in der Südwestpfalz informiert: 14 in Pirmasens, 20 in Zweibrücken sowie 60 im Landkreis. Dort liegt der Schwerpunkt in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland, wo die Behörden 17 neue Fälle registriert haben. Das Landesuntersuchungsamt folgende Inzidenzwerte für die Region: Landkreis 379, Pirmasens 336 sowie Zweibrücken 347.