Seit Donnerstagmittag haben sich weitere 150 positive Corona-Testergebnisse bestätigt, berichtet das Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz. 33 betreffen Pirmasenser, 30 Zweibrücker und 87 Personen aus dem Landkreis. Drei heute gemeldete Fälle betreffen Bewohner im Seniorenheim in Hauenstein. Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 399 für den Kreis, 378 für Pirmasens sowie 362 für Zweibrücken an. Stand Freitag wurden acht Corona-Patienten in den drei Krankenhäusern im Bereich des Gesundheitsamtes Südwestpfalz behandelt, einer davon auf der Intensivstation. Bei fünf weiteren Patienten besteht der Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung. Seit Beginn der Pandemie wurden dem Gesundheitsamt 42.654 positive Testergebnisse bestätigt.