Der amtierende Meister der Deutschen Classic-Kegler-Union, der KSC Mörfelden, war am Sonntag auf den Bergbad-Bahnen zu Gast. Und er verlor – nicht in bester Besetzung – am zweiten Spieltag der DCU-Frauen-Bundesliga mit 2633:2674 bei der Keglergilde Heltersberg, die ein hervorragendes Schlusspaar hatte.

„Im Moment sind unsere Mannschaften durch den zweigleisigen Start bei der DCU und beim DKBC etwas durcheinandergewürfelt“, sagte Mörfeldens Mannschaftsführerin Manuela Horst