Bei einem Unfall nahe Leimen wurde ein Motorradfahrer am Samstag schwer verletzt. Der 69-Jährige war auf der L496 unterwegs Richtung Johanniskreuz, als ein Reh auf die Fahrbahn lief. Nach Angaben der Polizei konnte der Motorradfahrer den Zusammenstoß mit dem Tier nicht verhindern. Bei seinem Sturz zog er sich mehrere Frakturen am Bein zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden an seinem Bike beträgt rund 5000 Euro. Für die Unfallaufnahme und Reinigung wurde die Straße kurzzeitig gesperrt.