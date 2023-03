Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Drei Spieltage vor Rundenende ist offen, ob die Fußball-Bezirksliga Westpfalz auch nächste Saison zweigeteilt sein wird oder wieder eine normale Runde spielen kann. Das hängt von mehreren Faktoren ab.

Mit 20 Mannschaften (zehn in einer Nord-, zehn in einer Süd-Gruppe) startete die coronabedingt angewachsene Bezirksliga in die Saison, 19 sind es noch nach dem Rückzug des SV Herschberg, die