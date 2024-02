Am Sonntag um 15.05 Uhr war eine 57-jährige Frau mit ihrem Dacia Duster in Hauenstein aus Wilgartswiesen kommend in der Landauer Straße unterwegs. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte zwei geparkte Autos. Nach dem Zusammenstoß mit dem zweiten Wagen überschlug sie sich, der Dacia kam auf dem Dach zum Liegen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 31.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten bei der Fahrerin einen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde sichergestellt. Vorsorglich wurde die 57-Jährige ins Krankenhaus gebracht. Der nicht mehr fahrbereite Dacia Duster musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Hauenstein, die mit zwei Fahrzeugen angerückt war, sicherte die Einsatzstelle ab und hielt den Brandschutz aufrecht.