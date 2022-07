Eine glatte 1,0 lieferte Kilian Hofmann als Notendurchschnitt beim Abitur an der Berufsbildenden Schule ab und war damit bester Absolvent des Wirtschafts- und des Technischen Gymnasiums. Belastend war dies aber lediglich bei der Preisverleihung in der Festhalle, als er nach drei Auszeichnungen ordentlich an seinen Buchpräsenten zu schleppen hatte.

Dass der 20-jährige neben der Würdigung seines glänzenden Gesamtergebnisses auch in Mathematik und Physik Preise erhielt, kommt nicht von ungefähr: Schon lange begeistert sich der Contwiger für Technik und er hat bereits vor zwei Jahren schon mit einem mehrseitigen Artikel im Fachmagazin „Make“ auf sich aufmerksam gemacht. Der dort vorgestellte „Wäsche-fertig-Melder“ überwacht mit Sensoren Waschmaschine und Trockner, gibt Meldungen über einen Messenger-Dienst aus und schlägt bei Hochwasser Alarm.

Jetzt folgt ein Elektrotechnik-Studium

Eben diese Kombination aus technischem Wissen, Programmierkenntnissen und dem unmittelbar erfahrbaren praktischen Nutzen ist es, was den Contwiger, der nach der zehnten Klasse von der Zweibrücker Mannlich-Realschule Plus an die Pirmasenser BBS gewechselt war, fasziniert. Fast schon selbstverständlich, dass er mit dem Beginn eines kooperativen Elektrotechnik-Studiums beim Autohersteller Ford im Herbst weiter diesen Weg geht. „Das ist eigentlich ein Vollstudium gemeinsam mit allen regulären Studenten, aber in den Semesterferien wechsle ich dann zur Ausbildung in den Betrieb.“

Schule sei ihm immer schon relativ leicht gefallen. Trotzdem musste er jetzt in der Oberstufe schon mehr lernen, beispielsweise in Mathematik, gibt er zu. „Aber wenn man sich für ein Thema interessiert, ist das auch kein Problem“, so der Abiturient, der seine Leidenschaft für technische Dinge von seinem Vater geerbt und mit diesem zusammen schon eine CNC-Fräse gebaut hat. Ein Stubenhocker ist Kilian Hofmann dennoch beileibe nicht: Neben all seinen Projekten in Sachen Elektrotechnik und Informatik spielt er gerne E-Gitarre und findet einen Ausgleich beim Bouldern.