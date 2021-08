Trotz landesweit steigenden Infektionszahlen und Absagen vergleichbarer Veranstaltungen planen die Organisatoren eine Berufsinformationsbörse (BIB) am 17. September (8 bis 16 Uhr) in der Messe Pirmasens. Der Sprecher des Orga-Teams, Erich Weiss, sagt: „Die Corona-Schutzmaßnahmen machen zwar im organisatorischen Ablauf unserer BIB etwas Aufwand, aber um Schulabgänger und ausbildende Wirtschaft zusammen zu bringen nehmen wir diese Mehrarbeit gerne in Kauf.“ Nach wie vor, können sich Schulen und Unternehmen die an der Veranstaltung teilnehmen wollen unter www.bib-pirmasens.de anmelden. Kosten für die Teilnahme an der BIB entstehen den Unternehmen und den Besuchern keine, alles wird über Spenden der Service-Clubs Rotary, Lions, der Stadt Pirmasens und des Kreises Südwestpfalz sowie der beiden lokalen Banken Sparkasse und VR-Bank finanziert und durch das Orga-Team ehrenamtlich organisiert, informiert Weiss.