Die insgesamt 134. Auflage von Parksong ist gleichzeitig die zweite nachdem Wiederaufleben seit der Pandemie. Sie findet am Donnerstag, 27. Oktober, in Kuchems Brauhaus statt. Eine der drei Bands gibt ihr Pirmasens-Debüt.

Weil alle Teilnehmer bei Parksong ohne Gage spielen, ist es wichtig, dass sich immer wieder Musikerinnen und Musiker finden, die zu diesen Auftritten bereit sind. Eine der Stützen in den Anfangsjahren der Veranstaltungsreihe war die Formation Timeless Men. Sie kam zwischen 2005 und 2014 auf insgesamt neun Parksong-Auftritte. Zwar hat sich die Gruppe inzwischen aufgelöst, allerdings ist ihr Frontmann Andreas Alt aus Maßweiler wieder als Solist aktiv. Der Sänger und Gitarrist spielt gängige aber auch weniger bekannte Songs aus dem Rock- und Popbereich und interpretiert diese auf eine eigene Weise, ohne jedoch das Charakteristische der Songs aus den Augen zu verlieren. Auf seinem Songzettel stehen unter anderem Titel von Bon Jovi, U2 und Maroon 5.

Stefan Hoor (Gesang und Gitarre) und Oliver Brill (Gesang, Bass und Cajon) sind in der Region kein unbeschriebenes Blatt. Man kennt sie unter dem Namen Double Shot. Die beiden überzeugten das Publikum in Kuchems Brauhaus bereits 2019. Das Duo aus Hornbach besteht seit Anfang 2018 und hat sich seine ersten Sporen in diversen Pubs verdient. Inzwischen hat es sich insbesondere im Zweibrücker Raum einen Namen gemacht. Das Repertoire von Hoor und Brill stellt sich als eine bunte Mischung aus Classic Rock, Irish Folk und Countrymusik dar. Die beiden Musiker waren auch schon Vorgruppe für die Anonyme Giddarischde.

Aus einer Laune heraus gegründet

Goodlife wiederum ist ein Akustiktrio aus dem Saarland, das 2019 aus einer Laune heraus gegründet wurde. An Bord sind Birte Steinmetz (Gesang, Gitarre und Piano), Frank Verano (Gesang und Gitarre) und Stefan Dausend (Gesang und Percussion). Das anstehende Konzert am Donnerstag ist für das Trio das Parksong-Debüt – und der Bandname ist Programm, denn die Truppe versteht es, bei ihren Auftritten stets gute Stimmung zu verbreiten. Ihr Programm spricht ein breites Publikum an. Dieses reicht von Klassikern wie „Hotel California“ von den Eagles über weniger gespielte Titel wie Space Oddity von David Bowie bis hin zu deutschsprachigen Hits, etwa „Cello“ von Udo Lindenberg und „Do kanns zaubere“ von BAP.

Info

Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei, der Hut geht um. Die Spenden werden einem gemeinnützigen Zweck zugeführt.