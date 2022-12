Am Montag um 10 Uhr bemerkte eine 73-jährige Frau an der Kasse eines Einkaufsmarktes in der Waisenhausstraße, dass ihr Geldbeutel weg war. Dies brachte sie in Zusammenhang mit einem Mann, der ihr während des Einkaufs sehr nahe gekommen sei, den sie aber nicht näher beschreiben konnte. In dem Geldbeutel waren 115 Euro und mehrere Karten. Obwohl die Frau sofort die Sperrung der Scheckkarte veranlasste, waren bereits 2000 Euro vom Konto abgehoben worden. Das Geld wurde um 10.29 Uhr am Bankautomaten in der Marienstraße abgehoben.