Malende Frauen waren um 1900 noch eine Seltenheit. Erst recht, wenn sie in größerer Anzahl in freier Natur zu sehen waren. Entsprechend viel Aufsehen erregten die sogenannten Malweiber im elsässischen Obersteinbach, denen eine Ausstellung in der Dahner Kreisgalerie gewidmet ist, die am Sonntag eröffnet wurde. Ein besonderes Lyrikwerk hatte die Damen angelockt.

„Die Malerkolonie Obersteinbach“ ist der Titel der Ausstellung und eines Buchs von Bernhard H. Bonkhoff, dessen zweiter Teil nun auch der Anlass für die Präsentation in der