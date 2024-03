Im März zeigte sich der Arbeitsmarkt in der Westpfalz weitgehend stabil. Für Pirmasens vermeldet die Arbeitsagentur eine Arbeitslosigkeit von knapp zwölf Prozent.

Mit den Arbeitsmarktdaten für den März lagen auch die ersten Daten zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung zum Stichtag 30. September 2023 vor. In der Westpfalz waren demnach am Stichtag insgesamt 172.775 Frauen und Männer sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das waren laut Arbeitsagentur 1841 mehr als vor einem Jahr. In Pirmasens waren im März 2516 Männer und Frauen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren neun mehr als im Februar und 91 mehr als im März des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote lag zum Vormonat unverändert bei 11,9 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist sie um 0,3 Prozentpunkte gestiegen.

Dem Arbeitgeber-Service wurden in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus der Stadt Pirmasens 69 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren 17 weniger als im Februar und 36 weniger als im März des vergangenen Jahres. Es befanden sich zum Zähltag 497 offene Stellen im Bestand.

Im Landkreis Südwestpfalz waren im März 2258 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren laut Arbeitsagentur 47 weniger als im Februar und 284 mehr als im März des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist von 4,5 Prozent im Februar auf nun 4,4 Prozent gesunken. Sie lag damit 0,5 Prozentpunkte höher als im Vorjahresmonat. Dem Arbeitgeber-Service wurden in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus dem Landkreis Südwestpfalz 53 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren genauso viele wie im Februar und 38 weniger als im März des vergangenen Jahres. Damit befanden sich den Angaben zufolge zum Zähltag noch 488 offene Stellen im Bestand.