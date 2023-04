Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein großer Medienrummel wird am Montagabend in der Festhalle zur Podiumsdiskussion über den vermeintlichen Antisemitismus von Hugo Ball erwartet. Mehr als 5000 Euro lässt sich die Stadt den Abend mit Experten kosten. Egal, wie der Abend ausgeht, will die Verwaltung am Ballpreis festhalten.

Die diesjährige Preisträgerin Hito Steyerl aus Berlin hatte zunächst den Preis angenommen, dann aber erfahren, dass Hugo Ball zwischen 1900 und 1920 mehrfach in Zeitungsartikeln und dem