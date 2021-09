Angelika Glöckner (59) hat für die SPD das Direktmandat im Wahlkreis 210 gewonnen. Sie holte 30,4 Prozent der Erststimmen im Wahlkreis. Bilic erreichte 30,1Prozent.

Zu der Region, die sie künftig in Berlin vertreten wird, gehören die Städte Pirmasens und Zweibrücken sowie der Kreis Südwestpfalz und die Verbandsgemeinden Landstuhl, Ramstein-Miesenbach und Bruchmühlbach-Miesau (Landkreis Kaiserslautern). Bei den letzten Wahlen hatte Anita Schäfer (CDU) das Direktmandat erobert. Die 70-Jährige trat aus Altersgründen nicht mehr an. Angelika Glöckner war zuletzt über die Landesliste ihrer Partei in den Bundestag eingezogen.

