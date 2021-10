Drei Lastwagen waren am Mittwochmorgen in einen Unfall auf der Bundesstraße 10 zwischen Hinterweidenthal und Hauenstein verwickelt. Wie die Polizei per Twitter mitteilte, geriet ein Lastwagenfahrer in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Zwei Fahrer wurden dabei verletzt. Am Unfallort liefen Betriebsstoffe aus, deshalb war die Feuerwehr im Einsatz. Die B10 war von 6.30 Uhr voll gesperrt. Auf der Umleitungsstrecke hatten sich längere Staus gebildet. Die Polizei bat Verkehrsteilnehmer, die B10 weiträumig zu umfahren. Nach der Aufhebung der Vollsperrung wird der Verkehr seit dem frühen Nachmittag einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Polizei geht davon aus, dass das auch am Donnerstag noch so sein wird. In diesem Streckenbereich muss weiterhin mit Behinderungen gerechnet werden.