Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die afrikanische Schweinepest breitet sich in Ostdeutschland mit großer Geschwindigkeit aus. Der Pirmasenser Forstamtsleiter Theodor Ringeisen glaubt nicht, dass die hiesige Region davon verschont bleibt. Die Jäger haben sich vorbereitet und so viele Wildschweine wie noch nie geschossen.

Rund 4500 Wildschweine haben die Jäger in der Südwestpfalz im vergangenen Jagdjahr erlegt. Das seien so viel wie noch nie, wie Kreisjagdmeister Rolf Henner betont. In früheren Jahren lag die