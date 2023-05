Die internationale Aktion „Stadtradeln“ geht in eine neue Runde. Ab 19. Juni lädt die Stadtverwaltung die Pirmasenser dazu ein, ihre Heimat vom Sattel aus zu erkunden und gemeinsam möglichst viele Kilometer zu sammeln. Jetzt hat die Registrierungsphase begonnen. Ziel der bundesweiten Kampagne ist es, die urbane Mobilitätswende voranzubringen und noch mehr Bürger für das Radfahren zu begeistern. An 21 Tagen soll das Auto möglichst in der Garage stehen bleiben.