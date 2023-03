Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ex-Zweitbundesligist VfR Aalen spielt am Samstag beim FKP. Die Gäste von der Schwäbischen Alb kommen mit zwei Pfälzern auf die Husterhöhe, einer davon ist gar ein echter Pirmasenser. Und für den Gastgeber laufen zwei Ex-Aalener auf.

16 Einsätze in der Zweiten Bundesliga stehen in der fußballerischen Vita von Dennis Chessa. Der Wahl-Pirmasenser aus Bayern machte sie alle für den VfR Aalen, mit dem er in der