Noch nie waren in den Abstiegskampf in der A-Klasse im letzten Saisonviertel so viele Mannschaften involviert, wie in dieser Saison. Die Abstiegskracher werden am Sonntag in Busenberg (26 Punkte) und Hauenstein (27) angepfiffen, wo Althornbach (26) und Clausen (30) zu Gast sind.

Selbst der Tabellenvierte, die SG Maßweiler/Höhmühlbach ist mit 35 Punkten noch abstiegsgefährdet, denn sie hat bei sieben noch auszutragenden Begegnungen (Stand gestern) „nur“ neun