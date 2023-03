Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das erste Konzert der neu gegründeten Kulturinitiative Paulus (KUPA) fand am Freitagabend in der Pauluskirche statt. Das Thomas Steinköhler Trio (T.S.T.) legte vor. Rund 80 Zuschauer in der nahezu ausverkauften Kirche im Winzler Viertel sahen einen Start nach Maß.

Dass die Sänger Dennis Köhler, Thomas Burckhardt (Akustikgitarre und Gesang) sowie Florian Stein (Piano und Cajon) einst vier Jahre lang in Saarbrücken zusammen in einer Wohngemeinschaft