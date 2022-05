Eine 24-jährige Pirmasenserin muss sich zurzeit wegen des Vorwurfs des versuchten schweren Raubs und der gefährlichen gemeinschaftlichen Körperverletzung vor dem Pirmasenser Schöffengericht verantworten. Die Angeklagte schweigt dazu.

Die Staatsanwaltschaft legt der Frau einen Straßenraub vor einem Zigarettenautomaten in der Lemberger Straße vor rund einem Jahr zur Last. Als die später Geschädigte ihre EC-Karte wieder aus dem Automaten ziehen wollte, hätten die Angeklagte und zwei unbekannt gebliebene Männer Geld von ihr gefordert. Als die Angesprochene das ablehnte, soll eine Person die Frau am Hals gegriffen und gegen den Automaten gedrückt haben. Währenddessen habe die Angeklagte sie mit einem spitzen Gegenstand im Gesicht und an der Hand verletzt. Außerdem habe sie einen Schlag ins Gesicht erhalten. Zudem soll die Angeklagte am Geldbeutel der Geschädigten gezerrt haben, die diese am Handgelenk trug. Die Geschädigte habe sich aber zur Wehr setzen und schließlich fliehen können. Sie soll Hämatome und Hautabschürfungen erlitten und sich in psychologische Behandlung habe begeben müssen.

Täterin wohl über Facebook gefunden

Interessant ist, wie der Verdacht auf die 24-Jährige fiel. Die Geschädigte soll noch an jenem Abend über Facebook von der Tat berichtet haben – und von der auffälligen, bunten Haarfarbe der Täterin und einem markanten Tattoo am Hals des anderen Täters. Eine Leserin des Posts dachte, die Beschreibung passe auf die Angeklagte. Über einen gemeinsamen Bekannten fragte sie bei der 24-Jährigen nach. Und diese soll zugegeben haben: „Das war ich. Ich war dabei.“ Und sie ließ sich fotografieren. Das Foto schickte der Bekannte dann weiter. Später soll die 24-Jährige gesagt haben: „Es war nur Spaß.“ Aber die Information gelangte an die Polizei.

Nun muss das Schöffengericht herausfinden, ob die Angeklagte wirklich an jenem Straßenraub beteiligt war oder ob sie den Bekannten angelogen hat. Die Verhandlung wird am 2. Juni fortgesetzt.