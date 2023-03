Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

15 Niederlagen in 15 Spielen, nur zwei Tore geschossen und schon 133 (!) kassiert – das ist die niederschmetternde Bilanz des FC Dahn in der Ost-Staffel der Fußball-B-Klasse Pirmasens/Zweibrücken. Am Dienstagabend gab es für den ehemaligen Verbandsligisten eine 0:16-Klatsche im Derby beim TuS Erfweiler. Dennoch könnte es sein, dass die Wasgaustädter nicht in die C-Klasse absteigen.

Quo vadis, FC Dahn? Die Vorstandsposten des 1913 gegründeten Fußballclubs sind trotz der sportlichen Talfahrt noch immer alle besetzt, aber wird es auch künftig eine Mannschaft