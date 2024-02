Der 1. FC Köln hat den hochkarätig besetzten U12-Sparkassen-Cup in der Pirmasenser Wasgauhalle gewonnen.

Der Nachwuchs von neun Profifußballvereinen und die U12 der gastgebenden JSG Petersberg/Rieschweiler/Höhfröschen spielten am Sonntag zunächst in zwei Gruppen. Mit 13:0 schlugen jene Kölner dort den wackeren Tabellenführer der D-Jugend-Kreisklasse Pirmasens/Zweibrücken, der in seinem Auftaktmatch gegen den FC Homburg ein respektables 2:2 (nach 2:0-Führung) erreicht hatte. Die weiteren Vorrundenspiele verloren die Südwestpfälzer gegen den SV Sandhausen (0:9) und den SV Wehen Wiesbaden (2:7). Sie verpassten damit ebenso wie der 1. FC Saarbrücken, Eintracht Trier und der FC Homburg den Einzug in die Zwischenrunde.

6:1 gegen den FCK

Der 1. FC Köln gewann alle Partien in Vor- und Zwischenrunde, schlug dann im Halbfinale die SV Elversberg mit 3:0 und im Finale den 1. FC Kaiserslautern gar mit 6:1. Kölns Trainer Maxim Berghaus gefiel es bei dem Turnier so gut, dass er spontan eine Teilnahme bei der Neuauflage im nächsten Jahr zusagte. Dieses soll dann als U13-Konkurrenz in der aktuell noch wegen eines Wasserschadens gesperrten IGS-Sporthalle in Thaleischweiler ausgetragen werden. Im Spiel um Platz drei schlug der Karlsruher SC, der sich im anderen Halbfinale Kaiserslautern mit 4:5 (1:1) nach Neunmeterschießen hatte beugen müssen, die Elversberger mit 6:1.

Ausgezeichnet wurden der beste Spieler des Turniers, Rionit Ramadani (Kaiserslautern), der beste Torhüter, Mian Horstmann, und Torschützenkönig Nikita Koch (beide Köln).