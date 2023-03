Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der FK Pirmasens II hat in der Fußball-Verbandsliga durch die 0:2-Niederlage am Sonntag beim FC Basara Mainz den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz verpasst.

Bereits in der zehnten Minute geriet „die Klub“ in Rückstand. Nach einem weiten Torabstoß verlängerte ein Basara-Spieler Ball in den Lauf von Joscha Marzi. Dieser lief allein aufs