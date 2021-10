Der FK Pirmasens bleibt in der Fußball-Regionalliga auch im neunten Spiel in Folge sieglos. Am Samstag kam die Mannschaft von Trainer Patrick Fischer im Heimspiel gegen Rot-Weiß Koblenz nicht über ein 0:0 hinaus. Die beiden FKP-Torchancen in einer schwachen Partie vergaben Konstantinos Neofytos in der elften und Luka Dimitrijevic in der 52. Minute.