Ein Mann hat am Sonntagvormittag ein Wettbüro in Pirmasens überfallen. Laut Polizei hat er dabei eine niedrige vierstellige Summe Bargeld geraubt. Der Unbekannte sei gegen 11 Uhr in das Geschäft gekommen. Als die Kassiererin ihn ansprach, habe er sie gepackt. Er wolle nur das Geld haben und ihr nichts tun, soll er zu ihr gesagt haben. Die Frau gab ihm die Scheine, die er samt einem Geldbeutel mit Wechselgeld in einem Rucksack verstaute und Richtung Pirmasenser Bahnhof flüchtete.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: große, kräftige Statur, südländischer Phänotyp, Bart, rote Basecap, grauer Kapuzenpulli, dunkle Jogginghose und grauer Rucksack.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.