Zum Start der neuen Treppenhauskonzert-Saison, die wegen Corona nicht in der Villa Böhm, sondern in der „Tanzmanufaktur“ veranstaltet wird, fährt die Kulturabteilung gleich schweres musikalisches Geschütz auf. Bei der ersten Vorstellung zu Gast sind nämlich keine Geringeren als der langjährige Gitarrist der Herbert-Grönemeyer-Band, Stephan Zobeley, kurz Zobel genannt, und sein musikalischer Partner Blacky P. Schwarz, der eine Zeitlang „Paddy Goes To Holyhead“-, „Bro’Sis“- und „No Angel“-Keyboarder war.

Die beiden kennen sich schon seit mehr als 20 Jahren, und immer, wenn es ihre sonstigen Verpflichtungen zulassen, treten sie gerne miteinander auf. Dabei macht es ihnen sehr viel Spaß, bekannte und weniger bekannte Songs unter anderem von James Taylor, John Mayer oder „Supertramp“ auf ihre ganz besondere Art zu interpretieren.

Zobel wurde 1962 in Eppelheim bei Heidelberg geboren. Erste Stationen seiner langen Laufbahn waren die „Freddy Wonder Combo“ und „Zebra“, die Band von Schlagzeuger Ralf Gustke, die zeitweise die Begleitung von Soul- und Funkdiva Chaka Khan inne hatte. Bei einem ihrer Konzerte fiel Zobel(ey) Herbert Grönemeyer auf, der ihn vom Punkt weg verpflichtete. Das war vor 30 Jahren, und Zobel hat seine Entscheidung für Grönemeyer bis heute nicht bereut. Nebenher veröffentlichte er auch Eigenes mit seiner Band namens „Zobel“. Sein aktuelle LP heißt „Der 4te Mann“.

Blacky P. Schwarz hat Zobeley kennengelernt, als er gemeinsam mit ihm beim Projekt „Heidelberg Rock Allstars“ spielte. Schnell entdeckten die beiden, dass sie sowohl menschlich als auch musikalisch bestens harmonierten. Schwarz hat, neben seinen vielen Livegigs mit verschiedensten Künstlern und Bands, mit den Folkrockern von „Paddy Goes To Holyhead“ die Langspielplatte „Hooray“ aufgenommen, aber auch 1997 für Michael „Kosho“ Koschorrek auf dessen „Snapshot Music Box“ beim Song „Huckleberry Finn“ die Orgel gespielt. Als Produzent tat sich der Wahl-Hamburger für Götz von Sydow und die „Jazz Pistols“ hervor.

Termin