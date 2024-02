Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Deidesheim ist ein 25-Jähriger aus Bad Dürkheim verletzt worden und erheblicher Sachschaden entstanden. Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 18.30 Uhr auf der Weinstraße in nördlicher Richtung unterwegs, als ein 23-jähriger Autofahrer aus Ruppertsberg aus der Steingasse nach links in die Weinstraße einbog. Dabei missachtete er die Vorfahrt des Bad Dürkheimers. Beim Zusammenstoß wurden beide Autos so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der 25-Jährige klagte über Schmerzen im Kopfbereich und im Knie. Deshalb wurde er ins Krankenhaus nach Bad Dürkheim gebracht. Wie hoch der Gesamtschaden ist, kann die Polizei derzeit noch nicht beziffern.