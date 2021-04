Ein Lebenszeichen der regionalen Musikszene – das soll das von der Neustadter Veranstaltungsfirma „Südwest Sound“ auf den Weg gebrachte Online-Konzert „Neustart Neustadt“ sein, das übers Wochenende im Neustadter Saalbau aufgezeichnet wurde. „Es macht einfach Spaß, wieder Spaß zu haben“, sagt einer der Akteure.

Großes musikalisches Spektakel zum „Neustart Neustadt“ am Montag im Saalbau – am Mikrofon: Sänger und Gitarrist Michael „Kosho“ Koschorrek, bekannt als Mitglied der „Söhne Mannheims“. Neben und hinter ihm unter anderem Schlagzeuger Tommy Baldu, Trompeter Ralph „Mosh“ Himmler und einige weitere handverlesene Musiker. Um sie herum 15 Tonnen Material, die einfach dazugehören, um eine gelungene Livemusik- und Lichtshow in großem Stil auf die Beine zu stellen. Außerdem im Einsatz: acht Kameras, die das komplette Ereignis auf und hinter der Bühne im Bild festhalten.

Der Musikfilm soll ab Mai im Netz abrufbar sein

Was klingt wie eine verschwommene Erinnerung an längst vergangene Vor-Covid-19-Zeiten, ist am Wochenende im Saalbau Realität: Auf Initiative des Geschäftsführers der „Südwest Sound GmbH & Co. KG“, Andreas Eigenberger, und unterstützt von Fördermitteln des Landes Rheinland-Pfalz, gaben sich hier nämlich von Samstag bis Montag unter der Überschrift „Neustart Neustadt“ 12 Techniker und 16 Musiker ein Stelldichein, um ein Konzert zu spielen, das ab Mitte Mai als Musikfilm im Netz für jedermann kostenlos abrufbar sein soll.

Zugegeben, die Atmosphäre in Neustadts guter Stube erweckt während der Aufnahme stellenweise einen wahrhaft gespenstischen Eindruck, denn, obwohl das Ganze „wie gewohnt“ erscheinen soll, fehlt doch das, was normalerweise ein Konzert neben der Musik zum Erlebnis werden lässt: der Applaus, der Funke, der von der Bühne in den Saal springt und wieder zurück. Die großartige Feierstimmung, die bei solchen Gelegenheiten sonst immer in jeder Ecke von Clubs und Hallen spürbar ist. Das Event findet nämlich der aktuellen Corona-Verordnung entsprechend ohne Publikum und unter Berücksichtigung aller nur erdenklicher Hygienevorschriften statt. Warum dann also überhaupt der riesige Aufwand? „Es geht uns hier vor allen Dingen darum, endlich mal wieder unsere Arbeit tun zu können und ein Projekt auf den Weg zu bringen, das sowohl Kreativität als auch technische Kompetenz vor eine schwierige, aber auch wahnsinnig schöne Herausforderung stellt“, erzählt Eigenberger.

Zeigen, was Kreative im Team zu leisten vermögen

Man wolle die durch Corona völlig vereinzelten Kunstschaffenden zusammenzubringen und Begegnungen ermöglichen, die in dieser Konstellation eher selten sind. Was sich aus der dabei entstehenden Vernetzung von Personen und ihren Fähigkeiten entwickelt, sei das eigentlich Spannende. „Wir wollen Betrachtern des Films vermitteln, was entstehen kann, wenn kreative Menschen, egal aus welchen Bereichen, aufeinandertreffen und die Möglichkeit haben, ihre Talente zu bündeln“, so Eigenberger. Dabei stehe gar nicht so sehr das Konzert an sich im Zentrum. Mindestens ebenso wichtig sei es zu transportieren, wie es zu dem kommen konnte, was letztlich zu sehen sein wird.

Moderiert von Bernhard Weller alias Friedel Spitz vom Duo „Spitz & Stumpf“, entsteht so eine vorher nie geprobte Show, bei der jeder Bühnenakteur zwei seiner Songs präsentieren darf, wobei er/sie von einer eigens dafür zusammengestellten Band begleitet wird, die in wechselnder Besetzung auftritt. Musikalischer Leiter des Projektes ist der international bekannte Schlagzeuger Tommy Baldu. Er hat, im wahrsten Sinne des Wortes, die Musiker der Stammband zusammengetrommelt, zu der neben ihm die Gitarristen Daniel Stelter und Stefan Kahne, Keyboarder Ulf Kleiner, Trompeter Ralph „Mosch“ Himmler und Saxophonist Michael Gilb zählen.

Viele Musiker hatten seit Monaten kein Konzert mehr

Als Solisten sind die Sängerinnen Dominique Fürst, Nicole Metzger, Stephanie Neigel und Caro Trischler, der bereits erwähnte „Kosho“ Koschorreck, Sänger Achim Degen und die Duos „Twotones“ und Tom & Maria mit von der Partie. Für den richtigen Ton sorgen die Mitarbeiter von „Südwest Sound“, deren letzter größerer Livemusikeinsatz auch schon mehrere Monate zurückliegt „Wir sind zwar nach wie vor regelmäßig im Einsatz, erledigen zum Beispiel Firmenaufträge oder übernehmen Streamingproduktionen, eine richtige Livemusikveranstaltung haben wir das letzte Mal aber im Oktober vergangenen Jahres mit der ,Michael Jackson-Tribute-Show’ im Saalbau betreut“, berichtet Eigenberger.

Stücke aus Jazz, Rockabilly, Pop und Folk

Sein Mitarbeiter Christian Gutschaft, der bei der Filmaufzeichnung Regie führt, bringt das, was er und seine Kollegen fühlen, mit wenigen Worten auf den Punkt. „Wir sehen unsere Arbeit als Spaß an, und es macht einfach Spaß, wieder Spaß zu haben“. Ähnlich wie ihnen ergeht es den Musikern. Auch sie haben teilweise schon über ein Jahr lang keinen Gig mehr gespielt und sind glücklich, endlich wieder zeigen zu können, was in ihnen steckt. Achim Degen, bekannt geworden als Frontmann der Gruppe „Six Was Nine“ und durch den Megahit „Drop Dead Beautiful“, ist zum ersten Mal im Saalbau zu Gast. Hier gefällt es ihm auf Anhieb so gut, dass er auf der Bühne nicht nur stehen, sondern, für die Aufzeichnung seines ersten Songs, auch gemütlich auf dem Boden sitzen will. Kahne, Stelter und Baldu hocken sich, mit einer Trommel und Akustikgitarren bewaffnet, kurzentschlossen daneben, und zusammen spielt das Quartett in Lagerfeuermanier mit „Don’t Let This Love Pain Out“ sogar einen Song in Uraufführung.

Erst danach greifen die Musiker wieder zu ihren E-Gitarren, Baldu nimmt seinen gewohnten Platz hinter der Schießbude ein, und nun spielen die vier einen der schönsten von Degen bisher geschriebenen Songs: „The Goose“. So, oder so ähnlich verläuft jeder Auftritt. Entspannt, aber stets professionell, werden auf diese Weise Stücke aus den Bereichen Jazz, Rockabilly, Pop und Folk intoniert und filmisch gespeichert. Bernhard Weller führt jeweils im Anschluss an die Darbietungen Interviews mit den einzelnen Künstlern, die in den nächsten Tagen mit dem musikalischen Material zusammengeschnitten werden. Auf diese Weise wird der Streifen vielleicht einmal zu einem wichtigen Zeit-Dokument, dass in hoffentlich recht naher Zukunft an den erfolgreichen postpandemischen „Neustart Neustadt“ erinnert.