Wie die Polizei in Haßloch mitteilt, verlor am Montag gegen 17.45 Uhr der Fahrer eines Pedelecs in der Langgasse in Haßloch wegen nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholgenusses die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er touchierte einen geparkten Pkw, geriet ins Straucheln und stürzte letztlich zu Boden. Durch den Sturz zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu. Gegen den 58-jährigen Mann aus Haßloch wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.