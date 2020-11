Im dritten Jahr ist auch der Zonta-Club Neustadt an einer weltweiten Aktion beteiligt. Und jeder, der will, kann ebenso mitmachen. Gefragt ist ein Licht am 25. November.

Täglich sehen sich Tausende Frauen ihren gewalttätigen Männern ausgesetzt. Sie werden misshandelt – körperlich wie seelisch. Durch die Corona-Pandemie wurde die Lage noch einmal verschärft: Existenzängste und Frust führen häufig dazu, dass Streits schneller eskalieren. Wenn mehrere Neustadter Gebäude oder Wahrzeichen am morgigen Mittwoch um 17 Uhr im knalligen Orange erstrahlen, hängt das unmittelbar damit zusammen: Denn der Zonta-Club Neustadt setzt unter dem Motto „Zonta Says No – Orange the World“ ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen, ihren Ursachen und Folgen. Absicht von „Zonta Says No“ ist es klar zu machen, „dass wir nicht wegschauen, sondern Nein sagen zu Gewalt gegen Frauen“.

Auch die Stadtverwaltung beteiligt sich an der Aktion. So erstrahlen das Erdgeschoss des Rathauses, der Löwe vor dem Rathaus, das Gebäude der Tourist, Kongress und Saalbau GmbH (TKS), das Verwaltungsgebäude des Fachbereichs Familie, Jugend und Soziales, das Verwaltungsgebäude der Wohnungsbaugesellschaft in der Konrad-Adenauer-Straße, das Büro der Gleichstellungsbeauftragten sowie die Beratungsstelle für Frauen sowie die Stiftskirche in orangenem Licht. Außerdem hisst die Stadtverwaltung wie jedes Jahr die Aktionsflagge „Gegen Gewalt an Frauen“.

Jeder kann Zeichen setzen

Und auch andere können mitmachen: Der Zonta-Club und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadtverwaltung bitten alle Bürger, Geschäftsleute und Betriebe, eine Kerze oder ein orangenes Licht ins Fenster zu stellen.

Die Kampagne „Orange Your City“ haben „UN Women“ und der internationale Zonta-Dachverband ins Leben gerufen. „UN Women“ ist die Einheit der Vereinten Nationen, die sich für die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung von Frauen und Mädchen einsetzt. Die Vereinten Nationen haben den 25. November als Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen ausgerufen.