Die Betroffenheit bei pfälzischen Weinbauern angesichts der von der Flut betroffenen Weingüter an der Ahr ist groß. So verkaufen einige hiesige Winzer Weinpakete und spenden den Erlös, andere packen gleich selbst vor Ort mit an.

Winzerin Patricia Schreieck vom Wein- und Sekthaus Volker und Bernd Schreieck aus Maikammer machte sich am Sonntag selbst ein Bild von den Auswirkungen der Flutkatastrophe an der Ahr. Mit Freunden war sie nach Marienthal gereist, um den Wingert eines Winzers zu bewirtschaften. „Manche Winzer haben all ihre Geräte verloren. Wir wollten unbedingt helfen, schließlich haben wir dort Kollegen und Freunde, mit denen wir in Geisenheim Weinbau und Önologie studiert haben.“ Mit „Wir“ meint sie auch ihren Cousin Julian Schreieck. Er war mit der Feuerwehr vor Ort, um aufzuräumen.

Auch von zu Hause aus wollen die beiden helfen und organisieren deshalb eine Online-Weinprobe. Am Freitag, 13. August, wird sie um 19.30 Uhr über Youtube ausgestrahlt, kann aber auch später angeschaut werden. Vorab können vier Lagenweine zu 54 Euro ab Hof gekauft oder mit Lieferung für 59 Euro bestellt werden. „Den Erlös aus den ersten 50 Paketen spenden wir komplett an den neugegründeten Verein ,Ahr – A wineregion needs Help for Rebuilding’, der die Spenden unter den Ahr-Winzern aufteilt“, sagt die 25-Jährige. Bestellung und Link online über www.schreieck-maikammer.de/online-lagenweinprobe.

Winzer Peter Stolleis aus Mußbach hat acht Mitarbeiter seines Weinbaubetriebs mobilisiert und Laubscheren, Lunchpakete und eine mobile Toilette in seinen Bus gepackt. Auch ihr Ziel: die Ahr. Die Weinberge in der Ebene seien verwüstet, „die Reben am Hang blieben weitgehend verschont, mussten aber dringend per Hand entblättert und belüftet werden, um nach den Regenfällen Krankheiten auf dem Blattwerk zu verhindern und die Rebstöcke mit Sonne zu belichten“, berichtet Stolleis über eine Mitteilung des Rotary Clubs Ludwigshafen, in dem er Mitglied ist. Wie im Fall von Patricia Schreieck, nutzten die Ahr-Winzer unterdessen die Zeit, ihre Betriebe aufzuräumen.

Das Meckenheimer Wein- und Sektgut Braun hat für die Spendenaktion „Der Adler hilft“ vom Verband deutscher Prädikatsweingüter (VDP) 100 Überraschungspakte mit Wein und Sekt im Wert von jeweils 65 Euro im Internet angeboten. Mit Erfolg: „Die Kunden fanden die Aktion toll. Die Pakete zu je sechs Flaschen waren innerhalb von 40 Minuten weg.“ Das Weingut überwies somit 6500 Euro auf das Spendenkonto von „Der Adler hilft“. Die Nachfrage sei so groß gewesen, so Martin Braun, dass manche Kundenwünsche gar nicht hätten erfüllt werden können. Das Weingut legte deshalb nach, um 10.000 Euro zu erreichen: Von 100 weiteren Paketen mit Wein und Sekt gingen jeweils 35 Euro an die VDP-Aktion.