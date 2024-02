Die Sanierung der Weinstraße in Diedesfeld schreitet voran. Der zweite Bauabschnitt steht kurz vor dem Abschluss, Mitte April soll der nächste zwischen Kreuzstraße und der Straße Am Alten Sportplatz folgen. Was genau geplant ist.

Schon 2019 fing die Baustelle im Abschnitt der L512 zwischen der Weißkreuzstraße und dem Ortsausgang Diedesfeld in Richtung Maikammer an. Seit 2022 wird nun die Ortsdurchfahrt ab der Weißkreuzstraße und dem Ortsausgang Richtung Hambach saniert. Nicht nur Fahrbahn und Gehwege werden erneuert, sondern auch die Straßenbeleuchtung, die mehr als 50 Jahre alten die Kanäle sowie teilweise Wasser- und Gasleitungen. Außerdem werden die Bushaltestellen Süd“ und „Am Dorfplatz“ barrierefrei umgebaut.

Bis Mitte April soll der zweite Bauabschnitt fertig sein, teilt die Stadt mit. Danach wird ab der Kreuzstraße in Richtung Norden bis zur Straße „Am alten Sportplatz“ ausgebaut. Der dritte Bauabschnitt ist in drei Unterabschnitte unterteilt, „da die Kirchwiesenstraße weiterhin von der Weinstraße aus von Fahrzeugen erreichbar bleiben muss, um zum Beispiel Schule und Friedhof anfahren zu können“, erklärt die Stadt.

Die Baustelle hat Auswirkungen auf den Busverkehr: So werden Busse aus und in Richtung Maikammer ab Mitte April, wenn die Arbeiten im Abschnitt starten, über die Kreuzstraße umgeleitet. Die provisorische Bushaltestelle in der Kreuzstraße bleibt weiterhin aktiv, dann als Ersatz für die Haltestelle „Am Dorfplatz“.

Erleichterung im Herbst

Im vierten Bauabschnitt, der im Herbst ansteht, folgt das westliche Ende der Kreuzstraße und im Anschluss der Bereich ab der Straße „Am altem Sportplatz“ bis zum nördlichen Ortsausgang. Wenn dieser Bauabschnitt erreicht wird, kann der Durchgangsverkehr wieder durch die Weinstraße rollen, ebenso wie der Busverkehr, der dann seine ursprüngliche Route aufnehmen und die beiden Haltestellen, „Am Dorfplatz“ und „Süd“ bedienen kann. „Dieser Bauabschnitt war ursprünglich am Ende der Maßnahme geplant, wird jedoch nun vorgezogen“, so die Stadt. Der Grund: Die Deutsche Glasfaser will die Vollsperrung der Straße nutzen, um Glasfaserleitungen zu verlegen. Der Plan ist, dass dadurch der Glasfaserausbau letztlich früher abgeschlossen werden kann.

Sperrung oft missachtet

Die Bauabschnitte drei und vier sollen nach Zeitplan bis Mai kommenden Jahres abgeschlossen sein. Anwohner und Interessierte wurden über eine Anliegerversammlung in der Festhalle über die anstehenden Arbeiten und Einschränkungen informiert. Die Stadt betont: „Alle Häuser sind fußläufig stets erreichbar. Auch Rettungskräfte können jedes Anwesen jederzeit erreichen.“ Gleichzeitig mahnt sie, die ausgeschilderten Wege, um die Großbaustelle zu umfahren, auch zu nutzen und Sperrungen unbedingt zu beachten. „Eindeutige Hinweise wie ,Radfahrer absteigen’ oder ,Durchfahrt verboten’ werden oft missachtet. Dies bedeutet sowohl eine Gefährdung der Passantinnen und Passanten, die das Baufeld durchqueren, als auch der Mitarbeiter der dort arbeitenden Baufirma.“

Ab Mai 2025 fehlen dann nur noch zwei Bauabschnitte: einer zwischen der Straße „Am alten Sportplatz“ und der Dr.-Nieder-Straße und einer zwischen der Dr.-Nieder-Straße und dem Ortsausgang in Richtung Hambach. „Vor Beginn der letzten beiden Bauabschnitte wird noch mal eine Anliegerversammlung für diesen Bereich stattfinden“, verspricht die Verwaltung, nachdem fehlende Information im Zusammenhang mit Fehlern bei der Erhebung von Ausbaubeiträgen im Frühjahr 2023 ein großer Kritikpunkt der Bürger war. Die gesamte Sanierung der Weinstraße in Diedesfeld soll nach derzeitigem Bauplan im Spätsommer 2026 beendet sein.