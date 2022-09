Die Stadt Neustadt sucht einen neuen Geschäftsführer für ihre Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG). Die Bewerbungsfrist ist inzwischen abgelaufen. Laut Christian Littek, Fachbereichsleiter Verwaltungsleitung, „hat sich eine geringe zweistellige Anzahl an Bewerbern“ gemeldet. Die Stadtspitze sichte nun alle Unterlagen. „Zum Teil wurden umfangreiche Referenzen eingereicht“, so Littek. Die Bewerber kämen nicht nur aus Neustadt und dem engeren Umfeld, sondern seien auch von weiter weg. Littek zufolge soll es nach der Sichtung aller Unterlagen ein „ganztägiges Personalauswahlverfahren“ geben. Aufgrund des Umfangs aller Arbeiten gehe er nicht von einer Entscheidung vor Oktober aus, so Littek. Oberbürgermeister Marc Weigel will die WEG personell und strategisch neu ausrichten. Die WEG war gegründet worden, um die Konversion der ehemals französischen Edon-Kaserne in Lachen-Speyerdorf in Wohn- und Gewerbeflächen zu stemmen. Diese Aufgabe soll 2022 abgeschlossen werden. Künftig soll es darum gehen, die Innovationskraft von Neustadt zu unterstützen, Flächen zu vermitteln und neues Gewerbe an Land zu ziehen. Zudem soll die Kommunikation mit den Unternehmen verbessert werden. Der bisherige WEG-Geschäftsführer Christian Forsch soll sich um eine neue Aufgabe bei der Landesgartenschau-Gesellschaft kümmern, sobald sein Nachfolger feststeht.