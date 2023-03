Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die U18-Bundesliga-Mannschaft des SC Neustadt reist am Wochenende viel. Gewinnt sie ihre Partien in Berlin und Hamburg, erreicht sie die Relegationsspiele um den Aufstieg in die Bundesliga-A-Gruppe. Zuvor muss Coach Peter Jacqué seine pädagogischen Fähigkeiten einsetzen.

Das U18-Bundesliga-Team des SC Neustadt steht in der Wasserball-B-Gruppe der höchsten deutschen Junioren-Spielklasse am Wochenende eine spannende Auswärtsreise mit zwei Begegnungen bevor.