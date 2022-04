Die U18-Wasserballer des SC Neustadt haben im März die Zwischenrunde der Bundesliga knapp verfehlt. Statt um den Aufstieg in die A-Gruppe kämpfen die Jungs von Peter Jacqué jetzt um die Position neun in der Bundesliga. Am Sonntag gastiert der SCN in Bochum und bestreitet dort zwei Partien. Die Tante eines SCN-Spielers unterstützt die Neustadter in Bochum.

Gegner ist um 14.30 Uhr der Hamburger TB, um 18 Uhr spielt der SCN gegen Bochum. Eine Woche später folgen in Hamburg die Rückspiele gegen die Hanseaten und Bochum.

„Noch nie hatten wir so ungünstige Vorzeichen für unsere Begegnungen“, klagt Trainer Peter Jacqué. Nach dem Trainingslager in Kroatien hat er viele Fragezeichen hinter den Einsätzen seiner Spieler. So fiel Torjäger Moritz Giese wegen einer Covid-Infektion nach der Rückkehr aus. Philipp Guth laboriert an einer Knieverletzung. Weitere Spieler sind angeschlagen. Ein kontinuierliches Training mit dem Nachwuchs war bereits in der vergangenen Woche schwierig. Nun kommt erschwerend hinzu, dass das Stadionbad geschlossen ist und bis Mitte Mai nicht zur Verfügung steht. Jacqué: „Wir waren am Montag in einem kleinen Bad in Mannheim-Neckarau, da hatten die Jungs gleich nach dem Einschwimmen hochrote Köpfe. Die Wassertemperatur beträgt dort rund 30 Grad.“ Weitere Einheiten sind in Ludwigshafen angesetzt. Dort gibt es mit den SCN-Männern Trainingsspiele gegen den Zweitligisten Vorwärts Ludwigshafen.

Gegner aus der Hauptrunde

Hamburg und Bochum, die beiden Konkurrenten im Kampf um Rang neun, waren schon in der Hauptrunde der Bundesliga-B-Gruppe Gegner des SCN. Bochum wurde in zwei Partien mit 13:8 und 17:4 besiegt. In Hamburg gewann der SCN mit 14:8. Allerdings kostete die 8:10-Heimniederlage im Januar gegen die Norddeutschen den SCN die Teilnahme an der Zwischenrunde zum Aufstieg in die Bundesliga-A-Gruppe.

„Es wird auf die Tagesform ankommen“, überlegt Jacqué. Er hofft, dass die Spieler aus der zweiten Reihe im Trainingslager einen Entwicklungssprung gemacht haben und nun die Lücken schließen können, die entstanden sind. Als Betreuer ist Stefan Giese in Bochum dabei. Beide Trainer hoffen, dass „Tante Mai“ mit ihrem tollen Catering für die Spieler und Neffe Moritz zum Erfolg beiträgt. Lan Giese, die Mama von Moritz, ist die Schwester der Köchin. Nun wird Tante Mai, die in Bochum einen Imbiss hat, das Team, das am Morgen in den Zug steigt, mit einem Mittagessen stärken. Jacqué: „Nach dem letzten Spiel erhält jeder ein Lunchpaket.“

So spielen sie

SCN: Meszaros – Guth, Beck, Muffang (?), Orth, Giese, Chaloupka, Grüne, Engin, Schuler, Welke, Catauro, Ljubic, Matteo Ananias, Fest (?).