Sich an der frischen Luft bewegen statt in einer stickigen Sporthalle? Selbst wenn es kalt ist? An vier Terminen treiben Männer und Frauen in einem Schnupperkurs der Volkshochschule bewusst draußen Sport. Nicht nur aus Sorge um ihre Gesundheit.

Am Samstag hält Nicole Kranz das erste Mal ihren Kurs „Outdoor–Fitness“ im Stadion ab. Mit verschiedenen Übungen will sie den Teilnehmern ihre Leidenschaft für Sport an