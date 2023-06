Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kommunen müssen Aufträge in der Regel an den günstigsten Anbieter vergeben. Das sorgt oft für Kritik, weil Firmen aus der Region das Nachsehen haben oder auf Baustellen nicht alles nach Plan läuft. Die Stadt will daher ein neues System testen.

Es ist ein bekanntes Muster aus politischen Debatten. Da wird über ein Projekt geredet, und alle stellen Forderungen auf, dass bitte auf der Baustelle alles reibungslos läuft, die Qualität