Die VR Bank Mittelhaardt wird in diesem Jahr soziale Projekte mit insgesamt 70.000 Euro unterstützen. Wie die Bank mitteilt, kommen Projekte zu verschiedenen Themen infrage, „zum Beispiel Gesundheit, Bildung, Umweltschutz, Kinder- oder Seniorenbetreuung, Integration, Sport und Kultur. Bewerben können sich alle gemeinnützigen Vereine und Institutionen, Schulen und Kindergärten (oder deren Fördervereine) im Geschäftsgebiet der Bank mit einer kurzen Beschreibung ihrer Projekte im Digitalen Netzwerk für Mitglieder (https://mitgliedernetzwerk.de/vrbank-mittelhaardt/). Weitere Informationen auch unter www.vrbank-mittelhaardt.de. Die Bewerbungsphase läuft bis zum 10. April. Danach stimmen die Mitglieder der Bank über die Rangfolge der Projekte und damit über die jeweilige Spendenhöhe ab. Insgesamt werden 70.000 Euro an 30 Spendenempfänger ausgeschüttet: 5 x 5000 Euro, 5 x 3000 Euro, 10 x 2000 Euro, 10 x 1000 Euro. Im Juni findet dann die Spendenübergabe an die erfolgreichen Bewerber statt.