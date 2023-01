Während des Winters ist die Ludwigshafener Leichtathletikhalle an den Januar-Wochenenden mit Wettbewerben fast durchgehend ausgebucht. Jetzt war die Jugend am Start.

Nach den Pfalzmeisterschaften vor einer Woche fanden am Samstag die Pfalztitelkämpfe der Altersklasse (AK) U14 sowie ein Kinderleichtathletik-Wettkampf im Rahmenprogramm statt. Bei den offiziellen Meisterschaften im 60-Meter-Sprint holte Moritz Kieper vom LC Haßloch in der AK M12 Rang sechs. Silber gab es für ihn im 60 Meter Hürdensprint, im Weitsprung folgte Rang vier. Der LCH war mit neun Athleten am Samstag am Start. So landete Franziska Huber über 800 Meter auf Platz zwei, Jule Löwer siegte im Hürdensprint der AK W12.

Die jungen Sportler am Samstag hatten ihre Premiere in „richtigen Disziplinen“ der Leichtathletik, in den Jahren zuvor sammelten sie Erfahrungen in der Kinderleichtathletik. LCH-Trainer Christoph Sölter war zudem mit den Ergebnissen im Kinder-Wettbewerb sehr zufrieden. „Neben den Podestplätzen bei den Jüngsten gab es weitere Top-Acht-Platzierungen bei großen Starterfeldern von teils über 40 Kinder je Altersklasse“, teilte er mit. Platzierungen auf „dem Treppchen“: M 11: Oliver Fraser, Platz eins Kugelstoßen, Zweiter im Sprint; W 11: Lilian Stürm Zweite im Weitsprung, dritter Platz im Sprint; Mixed-Staffel: Sieger mit Stürm, Fraser, Emio Krämer und Henry Kappner (vom TV Mußbach).

Drei U18-Starter

Am Sonntag folgten in der Halle die Rheinland-Pfalz-Titelkämpfe der U18, allerdings waren aus der Region nur drei Athleten dabei. In drei Disziplinen ging Gina Felden (TV Gimmeldingen) an den Start. Über 60 Meter qualifizierte sie sich nicht für das Finale, über 200 Meter belegte sie Rang neun, im Kugelstoßen wurde sie Vierte (10,48 Meter). Für Lars Urich (LC Haßloch) gab es Platz fünf über 200 Meter und 60 Meter Hürden. Simon Oehl (TSG Deidesheim) landete über 200 Meter auf Rang neun. Am kommenden Wochenende folgen in Ludwigshafen die Landesmeisterschaften bei Männern und Frauen sowie in den übrigen Altersklasse.