Unter den Motto „Rathaus kurz und bündig“ bietet die Verbandsgemeinde Maikammer künftig eine Video-Sprechstunde mit Bürgermeisterin Gabriele Flach an. Erster Termin ist am Donnerstag, 22. Februar, 17 bis 18.30 Uhr.

In der ungezwungenen Sprechstunde im Videoformat können Bürger ihre Fragen und Themen direkt an Bürgermeisterin Flach und Vertreter der Verwaltung herantragen. Das Format soll dazu dienen, über aktuelle und geplante Maßnahmen der Verbandsgemeinde zu informieren, Anliegen aufzugreifen und in den Austausch zwischen Bürgern und Verwaltung zu kommen.

Eine festgelegte Themenpräsentation ist in der ersten Video-Sprechstunde noch nicht vorgesehen. In den künftigen Sprechstunden kann es einen thematischen Schwerpunkt geben, jedes weitere Thema kann aber von den Teilnehmern auch angesprochen werden.

Die digitalen Sprechstunden sind einmal im Quartal geplant. Die genauen Termine und den Zugangslink sowie einen QR-Code, um der digitalen Sprechstunde beizutreten, werden im Newsletter, im Nachrichtenblatt und auf der Homepage der Verbandsgemeinde veröffentlicht.

Über folgende Zugangsdaten kann man sich am 22. Februar einwählen: https://us06web.zoom.us/j/88065396692. Wer konkrete Fragen hat, wird gebeten, dies im Vorfeld kurz mitzuteilen, damit sich die Verwaltung entsprechend vorbereiten kann.