Eine Anwohnerin der Kirchgasse hat am Samstag gegen 17 Uhr in ihrem Hof ein Mountainbike gefunden, das ihr nicht gehört. Ob es versehentlich dort abgestellt wurde oder ob es zuvor gestohlen worden war, konnte zunächst nicht geklärt werden. Die Polizei bittet daher darum, dass sich der oder die Eigentümer (in) des Mountainbikes mit Eigentumsnachweis bei der Polizeiinspektion Haßloch meldet, unter Telefon 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.