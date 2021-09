Ein Freiwilliger Feuerwehrmann hat am Sonntag in Lachen-Speyerdorf angebranntes Essen von einem Herd im Nachbarhaus geholt. Laut der Feuerwehr hatte der Mann einen piepsenden Rauchmelder in der Nachbarschaft gehört und die Rettungskette in Gang gesetzt. Während seine Kameraden sich zur Einsatzstelle aufmachten, war der Mann bereits dort, holte das Essen vom Herd, stellte ihn ab und öffnete die Fenster. Danach wurde ein Hochleistungslüfter eingesetzt. Verletzt wurde niemand, ein weiterer Schaden entstand nicht. Nicht alle alarmierten Kräfte wurden gebraucht, sodass sie die Fahrt abbrechen konnten. An der Einsatzstelle waren die Feuerwehr mit acht Einsatzfahrzeugen und 43 Einsatzkräften, die Abschnittsleitung Gesundheit (Leitender Notarzt, organisatorischer Leiter) und die Polizei mit einer Funkstreifenwagenbesatzung.