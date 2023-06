Alles groß: Der Verband deutscher Prädikatsweingüter (VDP) feiert am Sonntag, 2. Juli, sein zweites Sommerfest im Ketschauer Hof. Große Lagen treffen dabei auf große Flaschen und Spitzenköche.

25 Spitzen-Weingüter vom VDP.Pfalz laden zusammen mit Spitzenköchen aus der Region zu einem Fest der Genüsse ein. Einer von vielen Höhepunkten: große Weine aus großen Flaschen.

Der VDP ist eine Vereinigung von rund 200 Weingütern in Deutschland, der sich für verbindliche Qualitätsstandards und – seit 1990 – auch für die ökologische Bewirtschaftung der Weingüter seiner Mitglieder einsetzt. Der Regionalverband VDP.Pfalz und seine Mitglieder bilden damit die qualitative Speerspitze des deutschen Weinbaus. Wenn sich diese Speerspitze des Weins mit Gastronomen trifft, die ganz oben auf dem Treppchen der Kulinarik stehen, verspricht das ein Fest für die Sinne. So ist beim VDP-Sommerfest das Gourmetrestaurant L. A. Jordan mit seinem Küchenchef Daniel Schimkowitsch mit am Start, aktuell das einzige 2-Sterne Restaurant an der Weinstraße. Kulinarische Genüsse versprechen Lars Wolf vom Restaurant 1718 und Restaurant Riva, Christian Meier vom Restaurant Leopold und Piotr Suszek vom Restaurant Sushi B. Auch wird es noch weitere Delikatessen befreundeter Gastköche geben, zum Beispiel vom Restaurant Schneider aus Dernbach, von Kochstoff Euler Fine Food, N25 Caviar und Umai Caviar.

Über zwei Dutzend Weingüter

25 Weingüter des VDP.Pfalz werden im Ketschauer Hof zu Gast sein, die Erste Lagen, Große Lagen und Big Bottles im Gepäck haben und an verschiedenen Weinstationen im südländisch anmutenden Innenhof und Park des Ketschauer Hofs anbieten. Als Höhepunkt warten auf die Gäste nicht nur erstklassige Weine und große Gewächse, sondern auch besondere Raritäten in Magnum-Flaschen an der „Big Bottle Bar“; zudem gibt es einen Veltins-Ausschank. Das elegant-lässige Sommerfest wird dabei von der beliebten C3ntral Hausband begleitet, die mit Interpretation von Cover-Songs für Stimmung sorgen wird.

Ausgestellt werden im Park außerdem Skulpturen von Bettina Morio. „Unsere Premiere im letzten Jahr hat alle Besucher begeistert. Und in diesem Jahr werden wir das Angebot noch einmal toppen“, verspricht Ralf Ole Leidner, Geschäftsführer des Ketschauer Hofs.

Sorgen neben weiteren Kollegen für Gaumenfreuden: (v.l.) Tatsuya Shimizu, Patrick Mann, Daniel Schimkowitsch, Masaki Yabe. Foto: Pfeiffer/gratis

Folgende VDP-Weingüter aus der Pfalz sind dabei: A. Christmann, Acham-Magin, Bergdolt – Klostergut St. Lamprecht, Bernhart, Dr. Wehrheim, Fitz-Ritter, Friedrich Becker, Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan, Georg Siben Erben, Herbert Meßmer, Jülg, Karl Schaefer, Knipser, Kranz, Müller-Catoir, Münzberg, Ökonomierat Rebholz, Odinstal, Pfeffingen, Philipp Kuhn, Reichsrat von Buhl, Rings, Siegrist, Theo Minges und Von Winning.

Für das Kulinarische sorgen Daniel Schimkowitsch, Restaurant L. A. Jordan, Lars Wolf, Restaurant 1718 und Restaurant Riva, Christian Meier, Restaurant Leopold, Piotr Suszek, Restaurant Sushi B., Stefan Püngeler, Restaurant Schneider, und Maximilian Schocke, St. Laurentiushof.

Info und Verlosung:

Das VDP.Sommerfest findet am Sonntag, 2. Juli, von 14 bis 21 Uhr statt. Tickets kosten 250 Euro, hotel@ketschauer-hof.com oder Telefon 06326 7000-0. Die RHEINPFALZ verlost ein Zweier-Ticket. Wer dabei sein will, schreibt bis einschließlich 19. Juni eine E-Mail an redneu@rheinpfalz.de mit Name, Adresse und Telefonnummer. Der Gewinner wird telefonisch benachrichtigt.