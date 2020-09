Eine böse Überraschung hat ein 46-Jähriger aus Neustadt am Samstagnachmittag erlebt: Für wenige Minuten hatte er gegen 13.45 Uhr sein in der Adolph-Kolping-Straße geparktes Auto verlassen, um in einem Geschäft für Haustierbedarf einzukaufen. Als er zurückkam, hatte der Polizei zufolge eine bislang unbekannte Person offenbar mutwillig mit einem spitzen Gegenstand beide Türen auf der Fahrerseite zerkratzt. Sie beziffert den Schaden auf mindestens 2000 Euro. Ähnlich erging es einem 24-jährigen Esthaler am Samstag zwischen 14 und 16.30 Uhr: Er hatte seinen Wagen laut Polizei im Bereich der Wallgasse in der Innenstadt abgestellt. Bei der Rückkehr musste er entdecken, dass der Pkw vom Tankdeckel bis zum Türgriff auf der Beifahrerseite zerkratzt worden war. Hier soll der Schaden bei etwa 1000 Euro liegen. Die Polizei bittet um Mithilfe: Sachdienliche Hinweise können telefonisch unter 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de mitgeteilt werden.