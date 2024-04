Die TuS Lachen-Speyerdorf richtet ein Spiel- und Sportfest für Jung und Alt aus. Sie sucht dafür noch Helfer. Andere Vereine beteiligen sich ebenfalls an dem Fest.

Die Abteilung Inklusive Abenteuer- und Erlebnissporttage der Turn- und Sportgemeinschaft Lachen-Speyerdorf organisiert auf ihrem Gelände am Samstag, 22. Juni, einen Tag voller Spiel und Spaß für Jung und Alt. Darüber informiert der Verein.

Es gibt diverse Angebote wie Springen auf dem Airtrack, eine mit Luft gefüllten Matte, eine Tombola, eine 150 Quadratmeter große Outdoor-Boulderwand mit Flutlichtanlage und eine Hüpfburg. Einige Abteilungen des Vereins werden sich mit unterschiedlichen Mitmachaktionen vorstellen. Andere Organisationen wie der Pfälzer Handball Verband , der Kinderschutzbund Neustadt/Bad Dürkheim und die Aktive Bewegung Neustadt sind mit dabei. Zudem präsentieren sich weitere Vereine aus der Umgebung auf dem Fest, „die ebenfalls tolle Angebote bereithalten“. Neben all dem werde auch für das leibliche Wohl gesorgt, so die TuS. Abgerundet werde die Veranstaltung am Abend mit einem vielfältigen Bühnenprogramm. Das inklusive Spielfest biete für jeden etwas, egal, ob sportlich, spielerisch, musikalisch oder kulturell interessiert.

Damit das Fest gut gelingen kann, werden laut TuS Lachen-Speyerdorf noch Helfer gesucht: Zum Beispiel geht es um Unterstützung an Getränke- und Essensausgabe oder Einlasskontrolle. Eine Helferschicht umfasse drei Stunden. Wünsche bezüglich Einsatzzeit und -bereich können bei der Anmeldung angegeben werden.

Kontakt

Anmeldung als Helfer im Internet unter https://tus1910.de/iae/#spielfest

Das Spielfest ist am 22. Juni von 15 bis 22 Uhr für alle Altersgruppen im Sportpark Lilienthal, Conrad-Freytag-Straße 19, 67435 Neustadt.