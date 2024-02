Ferien am Ort – die TSG Haßloch bietet erneut in den Sommerferien 2024 eine sportliche Ferienbetreuung an. Anmeldung sind erst ab 5. März möglich.

Noch ist Winter. Aber in der TSG Haßloch laufen bereits die Vorbereitungen für ihre Ferienbetreuung in den Sommerferien. Ferien am Ort – die TSG bietet erneut eine sportliche Ferienbetreuung an. Anmeldung sind allerdings erst ab Dienstag, 5. März, möglich. Die sportliche Ferienbetreuung der TSG Haßloch gibt es in Kooperation mit der Sportjugend Pfalz und steht unter dem Motto „Bewegte Ferien am Ort“, informiert Stefanie Mense, Organisatorin in der TSG Haßloch.

Das Programm stehe zwar noch nicht fest, „aber sicher dürfen sich die Kinder wieder auf einige Highlights der letzten Jahre freuen“. Mense spricht damit Kegeln, Turnen, Ballspiele, Sportabzeichentage, Besuche im Badepark sowie verschiedene Aktionen draußen an „und noch ganz viel mehr“. Mense: „Vor allem soll den Kindern die Freude am Sport vermittelt werden.“

In vierter und fünfter Ferienwoche

Die Betreuung ist von montags bis freitags in der vierten und fünften Woche der Sommerferien, also vom 5. bis 9. August sowie vom 12. bis 16. August jeweils von 7.30 bis 13.30 Uhr.

Das Betreuungsangebot kostet laut TSG 60 Euro für eine komplette Woche. Bei einer Anmeldung für beide Wochen verringern sich die Kosten auf 55 Euro pro Woche. Alle teilnehmenden Kinder, auch die, die nicht Mitglied in der TSG sind, sind über die Sportjugend Rheinland-Pfalz haft- und unfallversichert, betont Stefanie Mense.

Kontakt

Die Anmeldung zur Ferienbetreuung kann nur per Mail mit dem Anmeldeformular über die Geschäftsstelle erfolgen. Das Formular steht ab Dienstag, 5. März, 8 Uhr, auf der Homepage der TSG Haßloch zum Download bereit: www.tsg-hassloch.de



Weitere Infos gibt es in der Geschäftsstelle bei Stefanie Mense (dienstags und donnerstags von 8.30 bis 12.30 Uhr telefonisch unter 06324 80050 (die TSG bittet darum, den Anrufbeantworter zu nutzen) oder per E-Mail an tsg.hassloch@t-online.de.