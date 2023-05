Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach dem Ausbruch des Pferde-Herpesvirus’ EHV-1 bei einem Springturnier im spanischen Valencia sind auch die Pferdeliebhaber in Deutschland alarmiert. Das Virus mit seinen Mutationen ist schon lange bekannt, doch in Valencia hat es besonders aggressiv gewütet. Die Mitglieder in den Reitclubs in Neustadt und Haßloch bleiben indes gelassen.

Auf dem Reitturnier in Valencia sind mehr als zehn Tiere am Herpesvirus EHV-1 gestorben. In den Reitclubs in Neustadt und Haßloch beobachten die Mitglieder zwar das Geschehen, sehen aber bislang