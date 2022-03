Der Holiday Park plant eine neue Attraktion auf dem Gelände der bisherigen Wasserski-Stuntshow. Zusammen mit dem Kreativteam des Tomorrowland-Festivals entwickelt Parkbetreiber Plopsa einen neuen Themenbereich. Tomorrowland ist eines der größten Festivals elektronischer Musik der Welt und findet jährlich in der belgischen Stadt Boom statt. Die Bauarbeiten an der neuen Hauptattraktion sollen noch in diesem Jahr beginnen und 2024 abgeschlossen sein. Die Gesamtinvestition wird mit 15 Millionen Euro beziffert. Welche Attraktionen in dem neuen Themenbereich entstehen sollen, steht noch nicht fest und soll in Absprache mit Tomorrowland entschieden werden, sagte Bernd Beitz, Director Germany der Plopsa Gruppe, am Freitag auf RHEINPFALZ-Anfrage. Voraussichtlich werde eine spektakuläre Achterbahn entstehen, ähnlich der 2021 im belgischen Schwesterpark Plopsaland De Panne eröffneten Attraktion „The Ride to Happiness by Tomorrowland“. Die dortige Achterbahn ist die erste in Europa, die einen doppelten Katapultstart und mehrere Überschlagselemente mit einem Achterbahnzug kombiniert, dessen Gondeln sich frei um die eigene Achse drehen können. Mit dem rund 40.000 Quadratmeter großen neuen Themenbereich endet nach 30 Jahren die Wasserski-Stuntshow. Nach dem coronabedingten Stillstand habe der bauliche und technische Zustand nicht mehr den Vorstellungen einer zeitgemäßen Show entsprochen, so Beitz. Der See soll in den neuen Themenbereich integriert werden, für den keine Fahrgeschäfte weichen müssen.